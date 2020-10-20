Kadınlardan korkunç plan! İntihar denildi cinayet çıktı

İstanbul Esenyurt ilçesinde bir rezidansın 10'uncu katından aşağı düşerek ölen 25 yaşındaki Türkmen uyruklu Kurban Makyarov'un 24 yaşındaki sevgilisi Dilmira Alimuradova ve arkadaşı Soyave Admina isimli şahıs tarfından camdan planlı bir şekilde itilerek öldürüldüğü belirlendi.

Esenyurt'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde nulunan rezidansında 10'uncu katından düşen Makyarov'un, intihar ettiği düşünülüp polislere haber verildi. Olay yerine gelen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise marketin üzerine düşen Kurban Makyarov'un öldüğünü belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucu, rezidanstaki dairelinin bir günlüğüne Dilmira Alimuradova ile Soyave Admina isimli şahıslar tarafından kiralandığı ortaya çıktı. İfadeleri alınan iki kadının, Kurban Makyarov ile birlikte içki içtikleri, erkek arkadaşlarının içkinin etkisiyle camı açarak kendisini boşluğa bıraktığını söyledi. Polisler iki kadının birbiriyle çelişen ifadelerde bulunmasını göz önüne alarak rezidansta inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonunda kiralanan dairede biber gazı, plastik kelepçe, koli bandı, makas bulunca Dilmira Alimuradova ve arkadaşı Soyave Admina sorguya alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Sorguya alınan kadınlar, kısa süre sonra Kurban Makyarov'u camdan iterek öldürdüklerini itiraf etti. İddiaya göre, Dilmira Alimuradova sevgilisi Kurban Makyarov'un aleyhinde çeşitli söylentiler yaymasına tepki göstererek, arkadaşı Soyave Admina ile birlikte planladığı cinayeti işledi. Erkek arkadaşı ile içki içtikten sonra biber gazı sıkıp ellerini plastik kelepçeyle bağlamak isterken çıkan arbedede Dilmira Alimuradova ve arkadaşı onu iterek 10'uncu kattan aşağıya atıp ölümüne neden oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın, cinayet suçundan tutuklandılar.