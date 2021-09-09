Kadınları falakaya yatıran Erkan T.'yi şikayet eden kadın konuştu! Whatsapp yazışmaları şoke etti

Tüm Türkiye'nin bir anda konuştuğu olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanmıştı. Erkan T. isimli kişi maddi durumu iyi olmayan kadınları eve çağırıyor, ardından gözlerini uyku bandı, ayaklarını ise kelepçe veya eşarp ile bağlayarak falakaya yatırıyor.

KADINLARIN RIZASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Söz konusu olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Erkan T. polise verdiği ifadesinde kadınların rızasıyla görüntüleri çektiğini ve suç olabileceğini düşünmediğini ifade etmişti.

FENOMEN OLMAK İSTEDİĞİNİ ANLATTI

Fenomen olmak istediği için kadınları falakaya yatırdığını anlatan Erkan T. hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlatılmış ardından da serbest bırakılmıştı.

Erkan T.'nin yaptığı işin görüntülerini ortaya çıkaran N.K, Kayseri'de yaşadığı dönemde tanıştıklarını belirterek aralarında geçen olayı anlattı. Şahsın annesinin ve babasının kendi evinde kiracı olarak oturduklarını anlatan N.K," Babası bana arazisi olduğunu ve evle takas etmek istediğini söyledi. Ben kabul ettim ve Zonguldak'a döndüm. Ben toplamda 70 bin lira para verdim. Orada oğlu Erkan T. üzerinden bu işleri görüşüyorduk." dedi.

"FALAKANIN KURALLARINDAN BAHSEDİYORDU"

Erkan T.'yi bir kez gördüğünü ifade eden N.K. telefondan görüştüklerini belirterek, daha sonra ise kendisine böyle bir iş yaptığını teklif ederek anlattığını kaydetti. Erkan T.'yi reddettiğini anlatan N.K. "Ne kadar kabul etmesem de mesaj atarak ikna etmeye çalıştı. Falakanın kurallarından bahsediyordu" diye konuştu.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI YÖNÜNDE KARAR

N.K., geçtiğimiz yıl aralık ayında Zonguldak Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunduklarını belirtirken savcılığın fuhuş ve fuhşa aracılık etmek suçları hakkında yeterli delil olmadığını, yaralama suçundan ise görüntüdeki kadınların rızası bulunduğu gerekçesiyle kavuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiğini anlattı.

BİLEREK KONUŞTURMUŞ

Erkan T. ile aralarında geçen Whatsapp konuşmalarını savcılığa sunduğunu kaydeden N.K. kendisine bir şey olması, ve iftira atılması durumunda şahsı konuşturduğunu ifade ederek sonra şikayetçi olduğunu söyledi.

EŞİ MESAJLARI GÖRÜNCE ŞİKAYETÇİ OLDULAR

N.K," Ben size yardımcı olacağım ama bunun bir karşılığı olacak diyordu. Ben hasta olan annesini ameliyat ettireyim ama böyle bir şey benden istememesini istedim. Ben o sırada eşimden ayrılmış ve iki çocuğum vardı. Yeniden evlendikten sonra eşim telefondaki mesajları gördü ve durumu anlattım. Beraber şikayetçi olduk, ancak savcılık reddetti. Serbest kaldı şimdi." dedi.

Savcılığın rızası olduğu gerekçesi hakkında N.K, "Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Bana bunu yaşamadığımı söylediler. İlla yaşamak mı gerekiyor? Ben yaşasam belki korkup kenara geçecektim. Bundan çok büyük paralar kazandığını söylüyordu. Cezasını çekmeli" şeklinde konuştu.