Kadınların din değiştirmesine yasa engeli: 10 yıl hapis cezası alacaklar!

Günümüzde yasal olarak olmasa da birçok bölgesinde kast sisteminin uygulandığı bilinen Hindistan''ın Uttar Pradesh eyaletinde kadınların din değiştirmesini amaçlayan, farklı dine mensup kişilerin evlenmesi yasaklandı.

'EVLİLİKLERİN AMACI KADINLARIN DİNİNİ DEĞİŞTİRMEK'

Hindu milliyetçisi politikalarıyla hafızalara kazınan Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidarda olduğu Uttar Pradesh eyaletinde, kadınların dininin değiştirilmesi amacıyla yapılan, farklı dine mensup kişiler arasındaki evlilikleri yasaklayan yeni bir yasanın kabul edildiği öğrenildi. Uttar Pradesh Eyalet Meclisi, kadınların dinini değiştirmeyi amaçlayan bu evlilikleri yasa dışı sayan yasa tasarısını kabul etti. Bu yasa kapsamında, farklı dine mensup kişilerle evlilik gerçekleştirerek suçlu bulunanlar 10 yıla kadar cezalandırılacak.

AŞK CİHADI İLE YASA ÇERÇEVESİNDE MÜCADELE SÖZÜ

Uttar Pradesh eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, "aşk cihadı" olarak adlandırdığı evliliklerle yasa çerçevesinde mücadele etme sözü verdi. BJP'nin iktidarda olduğu 5 eyalet, Müslüman erkeklerin, özellikle Hindu kadınlarla din değiştirmelerini sağlamak için yaptığı düşünülen evliliklerle mücadele kapsamında benzeri yasalar çıkaracaklarını açıkladı.

SORUŞTURMADA HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI AMA...

Yeni yasaya göre, evlilik nedeniyle din değiştirmek isteyen bir kişinin bölgedeki en üst düzey yönetici olan bölge yargıcına evlilik gerçekleşmeden en az 2 ay önceden başvuruda bulunmasını gerekiyor. Söz konusu yasa, temel insan haklarını ihlal ettiği, din ve ırksal ayrımcılığa yol açtığı konusunda eleştiriliyor. Ülke basınında çıkan bir haberde, örgütlü ve planlı bir şekilde Hindu kadınların din değiştirmesinin sağlanmaya çalışıldığı yönünde iddialara yönelik yürütülen bir soruşturmada, iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.