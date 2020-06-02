Kadınların etek altı fotoğrafını çekip yayınlayan sapık tutuklandı

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında, Ormanlı beldesine yaşayan G.Y.'nin, kadınların gizlice çoğunluğu etek altı fotoğraflarlarını çekip, Rusya'dan yayın yapan cinsellik içeren internet sitesinde paylaştığı belirlendi. Yapılan araştırmalar sonunda Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.Y.'yi evinde yakalayarak, gözaltına aldı. 4 bin 214 fotoğrafı, sahte bir hesapla sitede yayınladığı saptanan G.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.