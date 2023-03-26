Kadınların omuz atma kavgasında ortalık karıştı! Mahalle birbirine girdi!

İstanbul Kasımpaşa'da bir mağazadan çıkan iki kadın omuz attın kavgası ile birbirlerine girdi. İki kadın birbirlerine tekmelerle girerken araya giren bir kişi de ayıramayınca mahalleli yetişti.

YAYINLAMA
Google News
Kadınların omuz atma kavgasında ortalık karıştı! Mahalle birbirine girdi!

İstanbul Kasımpaşa’da geçtiğimiz ay yaşanan olayda, mağazaya giren iki kadın alışveriş yapmaya başladı. Alışverişi biten bir kadın ise mağazadan çıktığı esnada dışarıdan gelen kadınla omuzları birbirine çarptı. Kadınlar arasında çıkan tartışmada ortalık iyice gerildi. İki tarafta olayı alttan almayınca ortalık bir anda karıştı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken bir kişi de ayırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.



KİMSE KAVGAYI AYIRAMADI

Mağaza sahibi araya girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadınları ayırmayan esnaf sonrası çevredeki vatandaşlarda olaya müdahale etti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan kavgaya karışan iki kadının emniyete giderek birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. İfadeleri alınan taraflar, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kadınların omuz atma kavgasında ortalık karıştı! Mahalle birbirine girdi!

İlgili Haberler
İstinat duvarı çöktü 11 araç kullanılamaz hale geldi!
İstinat duvarı çöktü 11 araç kullanılamaz hale geldi!
Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!
Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!
ABD'de kasırga can aldı! 26 kişi yaşamını yitirdi!
ABD'de kasırga can aldı! 26 kişi yaşamını yitirdi!
Paris emniyet müdürlüğü göstericileri tehdit eden polisler için soruşturma istedi
Paris emniyet müdürlüğü göstericileri tehdit eden polisler için soruşturma istedi
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tarihi Aspendos Köprüsünde çirkin görüntü "Bizim bildiğimiz Türk gençliği bunu yapmaz"
Tarihi Aspendos Köprüsünde çirkin görüntü "Bizim bildiğimiz Türk gençliği bunu yapmaz"
Bursa’nın ulaşım ağı yenileniyor 56 otobüs daha entegre edildi, Tek tip kartla tüm ilçelere ulaşım sağlanıyor
Bursa’nın ulaşım ağı yenileniyor 56 otobüs daha entegre edildi, Tek tip kartla tüm ilçelere ulaşım sağlanıyor
Pendik'te alkol nedeniyle çıkarıldığı iş yerini yakmaya çalışan kişi yakalandı
Pendik'te alkol nedeniyle çıkarıldığı iş yerini yakmaya çalışan kişi yakalandı
İstinat duvarı çöktü 11 araç kullanılamaz hale geldi!
İstinat duvarı çöktü 11 araç kullanılamaz hale geldi!
Son Haberler
Bursa’da 5 muhalif üye yüzünden kentsel dönüşüm yapılamıyor, diğer malikler isyan etti
Bursa’da 5 muhalif üye yüzünden kentsel dönüşüm yapılamıyor, diğer malikler isyan etti
Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!
Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!
YSK, bir engel yok dedi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti
YSK, bir engel yok dedi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti
Cumhur İttifakı protokolü YSK’ya teslim etti! Hangi parti seçime nasıl girecek? 7 maddede detaylar!
Cumhur İttifakı protokolü YSK’ya teslim etti! Hangi parti seçime nasıl girecek? 7 maddede detaylar!
Müstehcen fotoğraflarını gizlice çekti! Tehdit edip intihara sürükledi!
Müstehcen fotoğraflarını gizlice çekti! Tehdit edip intihara sürükledi!
Şanlıurfa'da sel sularına kapılan tır sürücüsü bulundu!
Şanlıurfa'da sel sularına kapılan tır sürücüsü bulundu!
Çok Okunanlar
Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!
Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!
İbrahim Kalın Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar hakkında konuştu! "Türkiye'ye bir baskı oluşturmaya çalışmayın"
İbrahim Kalın Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar hakkında konuştu! "Türkiye'ye bir baskı oluşturmaya çalışmayın"
26 Mart Pazar Hava Durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyardı! Sakın güneşe aldanmayın soğuk havalar geliyor!
26 Mart Pazar Hava Durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyardı! Sakın güneşe aldanmayın soğuk havalar geliyor!
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığına 30 Bin personel alınacağını duyurdu!
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığına 30 Bin personel alınacağını duyurdu!
Pazarcılar birbirine girdi! Pompalı tüfeği çıkararak yan tezgahtaki pazarcıya saldırdı!
Pazarcılar birbirine girdi! Pompalı tüfeği çıkararak yan tezgahtaki pazarcıya saldırdı!
Ahırın bahçesine gömülmüştü 8 yıl sonra kemikleri defnedildi
Ahırın bahçesine gömülmüştü 8 yıl sonra kemikleri defnedildi
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!