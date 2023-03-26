Kadınların omuz atma kavgasında ortalık karıştı! Mahalle birbirine girdi!

İstanbul Kasımpaşa’da geçtiğimiz ay yaşanan olayda, mağazaya giren iki kadın alışveriş yapmaya başladı. Alışverişi biten bir kadın ise mağazadan çıktığı esnada dışarıdan gelen kadınla omuzları birbirine çarptı. Kadınlar arasında çıkan tartışmada ortalık iyice gerildi. İki tarafta olayı alttan almayınca ortalık bir anda karıştı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken bir kişi de ayırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.





KİMSE KAVGAYI AYIRAMADI

Mağaza sahibi araya girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadınları ayırmayan esnaf sonrası çevredeki vatandaşlarda olaya müdahale etti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan kavgaya karışan iki kadının emniyete giderek birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. İfadeleri alınan taraflar, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.