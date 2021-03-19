Kadınlarla ilgili sözleriyle olay yaratan hekim tekrar göreve başladı!

Doktor Ali Edizer, eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yaptığı sürede sosyal medya yapmış olduğu paylaşımlarda "erkeklere ‘ikinci eşi de alın" çağrısında bulunmuştu. “Sorsan ‘kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyette tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliğidir” şeklinde ifadelerin kullandığı paylaşımlar yayınlayan Edizer, bu söylemleri üzerine 5 Ekim 2020’de görevden alınmıştı.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberinde yer alan bilgiye göre Edizer, tepkiler üzerine 8 Ekim’de de tabiplik mesleğinden uzaklaştırılması iççin karar alınmıştı. 9 Mart 2021’de Edizer’in Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı bilgisine ulaşıldı.

KONU TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

Bu hadisenin duyulmasının ardından CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Sağlık Bakanlığı, laikliği ve medeni hukuku hedef alan Edizer hakkında soruşturma açmıştı. GATA’nın meczubu olan bu kişi görevine nasıl döner? Demek ki bu soruşturma da göstermelik açılmış” ifadelerini kullandı.

Edizer hakkında açılan soruşturmanın gidişat ve sonucuna ilişkin kamuoyuna herhangi bir şekilde bilgilendirilmede bulunulmadığını belirten Emir, konuyu soru olarak TBMM'nin gündemine taşıdı.