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  3. Kadir Doğulu Erik Dalı ile coştu! Performansı izleyenlerden tam not aldı

Kadir Doğulu Erik Dalı ile coştu! Performansı izleyenlerden tam not aldı

Komşularıyla mahalle yemeğinde buluşan Kadir Doğulu'nun gecenin sonuna doğru komşularıyla erik dalı oynadığı anlar sosyal medyada çokça izlendi. O eğlenceli anlar cep telefonu kameralarına anbean kaydedildi.

Eşi Neslihan Atagül ile komşularının mahalle yemeğine katılan Kadir Doğulu, oynadığı Erik Dalı ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Bu anları sosyal medyadan yayınlayan Doğulu, oyunun ardından büyük alkış topladı.

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03 Eylül 2020 Perşembe 11:33
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