Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlaşması tepki çekmişti! Ortaya bomba bir iddia atıldı! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi dizisinden ayrılıyor mu?

Uzun süre ekranlardan uzak kalan oyuncu Kadir Doğulu Aşkın Tarifi dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzel oyuncu Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde partneri ile sosyal medyada canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtladı Bu sırada samimi halleri dikkat çeken ikili sosyal medyada günlerce konuşuldu.

NESLİHAN AYRILMASINI İSTEDİ

Yaşananların ardından Kadir Doğulukatıldığı bir törenden sonra "Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa..." açıklamasında bulunmuştu.

Tüm bu olayların yankıları henüz dinmişken, Neslihan Atagül'ün rahatsızlık duyduğu ve Kadir Doğulu'nun diziden ayrılmasını istediği iddia edildi. Eşinin isteği üzerine diziden ayrılık kararı aldığı iddia edilen Kadir Doğulu, konu ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Ortaya atılan başka bir iddia ise, tüm bu samimi videonun dizinin reklamı için yapıldığı.

"EVLİ OLDUĞU HATIRLATILMALI"

Öte yandan İkilinin canlı yayın sırasında romantik bir müzik eşliğinde birbirine bakarak yakınlaşması kısa sürede gündeme oturmuştu. Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Doğulu'nun bu hallerini gören sosyal medya kullanıcıları "Evli olduğu hatırlatılmalı" , "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler. Sırf izlensin diye ben sinir oldum şu an ne oldu büyük aşkına bel böceklerine" gibi yorumlar yaptı.