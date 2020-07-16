Kadir Doğulu, Julide Ateş'in ‘40’ programına konuk oldu

Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu Jülide Ateş’in Haber Global ekranlarında sunduğu ‘40’ programına konuk oldu. Kendine yöneltilen 40 soruya yanıt veren Doğulu ilginç açıklamalarda bulunurken Hande Ataizi ve Burak Özçivit ile ilgili yönetilen sorulara verdiği cevaplarla dikkatleri üzerine çekti.

Neslihan Atagül ile mutlu bir evliliği olan Kadir Doğulu eski sevgilisi Hande Yener ile ilgili soruya samimiyetle cevapladı. Kadir Doğulu, “Hayatınız Hande Yener sayesinde mi değişti?” sorusuna, “Benim olgunlaşmama en büyük çimentoyu atan, harika bir ilişki oldu” yanıtını verdi.

"İBRETLİK ZAMAN GEÇİRDİM"

Doğulu garsonluk yaparken tanıştığı ve 2006 ile 2010 yılları arasında aşk yaşadığı Hande Yener ile ilgili şu sözler kullandı:“O dönemimi safça, içimden geldiği gibi yaşadım. Hiçbir pişmanlığım ya da üzüntüm yok. İbretlik zaman geçirdim” dedi.

"BİZ DOST OLAMAYIZ"

Doğulu, yıllar önce aynı dizide rol aldığı ve ardından da yine eşi Neslihan Atagül'le başrolü paylaşan Burak Özçivit'le arasının neden açıldığını anlattı.

"Sanıyorlar ki yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Halbuki o başka meşrepte adam! Burak'la çalıştım, çok sevdim, mert bir adam. Belki de Türkiye'nin en güzel adamlarından bir tanesi... Şahane vasıfları da var; ama meşrepimiz birbirimize uygun değil! Biz dost, arkadaş olamayız."

Bir araya geldiğimizde azami saygı gösteriyoruz. Kırgınlık yaratacak hiçbir kelamımız olmadı, çok kibar bir çocuktur Burak. Ama biz dost olmadık, olamadık. Çünkü biz başka meşreplerdeyiz. O futboldan hoşlanıyor ben hoşlanmıyorum, bu da bir araya geldiğinde konuşulacak şeylerin azlığını gösteriyor."

Kadir Doğulu, Burak Özçivit'in düğününe neden katılmadınızı sorusunu ise samimi bir şekilde davet edilmedildiğini dile getirdi.

Kadir Doğulu ve Burak Özçivit 2010 yılında yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde başrolü paylaşmıştı. Dizi büyük ses getirmiş ve tüm ülkede beğeni ile takip edilmişti.