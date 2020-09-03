Kadir Doğulu sokak ortasında komşuları ile Erik Dalı oynadı

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu erik dalı performansı ile tam not aldı. Komşularıyla mahalle yemeğinde buluşan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun keyifli halleri dikkat çekti. Kadir Doğulu gecenin sonunda Erik Dalı şovuyla alkış topladı.



Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti mahallede komşuları ile birlikte bir akşam yemeği yedi. Çiftin akşamdan gelen eğlenceli görüntüleri ise sosyal medyada ilgi gördü.

Kadir Doğulu'nun Erik Dalı oynadığı anlar sosyal medyayı salladı. Eşi Neslihan Atagül bu anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.