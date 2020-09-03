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  3. Kadir Doğulu sokak ortasında komşuları ile Erik Dalı oynadı

Kadir Doğulu sokak ortasında komşuları ile Erik Dalı oynadı

Neslihan Atagül ile mutlu bir evliliği olan Kadir Doğulu komşularıyla sokakta Erik Dalı oynadı. Neslihan Atagül ise bu anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu erik dalı performansı ile tam not aldı. Komşularıyla mahalle yemeğinde buluşan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun keyifli halleri dikkat çekti. Kadir Doğulu gecenin sonunda Erik Dalı şovuyla alkış topladı.

Kadir Doğulu sokak ortasında komşuları ile Eril Dalı oynadı
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti mahallede komşuları ile birlikte bir akşam yemeği yedi. Çiftin akşamdan gelen eğlenceli görüntüleri ise sosyal medyada ilgi gördü.

Kadir Doğulu sokak ortasında komşuları ile Eril Dalı oynadı

Kadir Doğulu'nun Erik Dalı oynadığı anlar sosyal medyayı salladı. Eşi Neslihan Atagül bu anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Kadir Doğulu sokak ortasında komşuları ile Eril Dalı oynadı

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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