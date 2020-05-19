Kadir Gecesi

Peygamberimizin (s.a.v.) ‘’evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş’’ olarak müjdelediği mübarek Ramazan Ayını tamamlamak üzereyiz.

Rahmet ve mağfiret ayının son günlerini yaşarken Leyle-i Kadir ile Ramazan Bayramına kavuşmanın da sevincini yaşıyoruz.

Bin aydan daha hayırlı olan, günahların affedilip Mü’minlerin isteklerinin yerine getirildiği aynı zamanda Ramazan Bayramının müjdecisi konumunda olan Kadir Gecesi; 19Mayıs Salı akşamını 20Mayıs Çarşamba gününe bağlayan geceye (İnşaallah) denk geliyor.

Kur’an-ı Kerim Kadir Suresinde Yüce Rabbimiz; ‘’Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir’’ buyuruyor.

Kadir Gecesi, ‘’bin aydan daha hayırlıdır’’ buyrulmasının birden fazla hikmeti vardır.

Birincisi; Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi.

İkincisi; Rahmet ve mağfirete vesile olan bir gece olmasıdır.

Üçüncüsü; Bu gecede yeryüzüne o kadar çok melek iner ki, adeta yeryüzü dar bir mekân haline gelir.

Kadir gecesi, Kur’an’ı Kerimde övülen, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir.

İmamı Malik’in Muvatta da kaydına göre şu rivayet kendine ulaşmıştır;

‘’Hz. Peygamber (sav)’e ümmetinin ömrü gösterilmiş. Resulullah (s.a.v.) önceki ümmetlerin ömrüne nispetle kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş. Bunun üzerine Cenabı Hak bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni vermiştir.’’ (Muvatta, İ’tikaf 15, ‘1, 321’)

İbni Ömer (r.a.) anlatıyor; Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ashabından bazılarına rüyalarında, Kadir Gecesinin Ramazan'ın son yedisinde olduğu gösterildi. Rüyaları kendisine anlatılınca Efendimiz (s.a.v.); ‘’Görüyorum ki, rüyanız son yediye tetâbuk etmektedir. Öyleyse, Kadir gecesini aramak isteyen son yedide arasın’’ buyurdu.

Bu gece, ibadet ve istiğfar ile Peygamberimize (sav) salâvat getirmekle, Kur’an okumakla, dua ve niyazla meşgul olalım. İnanalım ki, biz samimi olursak Allah bizim isteklerimizi kabul buyuracak ve bizleri bağışlayacaktır. Çünkü bu gece Mü’minler için bir kurtuluş ve arınma gecesidir.

Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevî haz ve vecdin doruğa ulaştığı bu mübarek gece de, Yüce Allah’ın bizlere bilgi, anlayış ve ihlâs vermesi ve bizi affetmesi için dua edelim.

Bu mübarek ayın sıcak günlerinde bağımsızlık mücadelesi veren, zalimlerin zulmü altında can veren; Doğu Türkistan da, Filistin’de, Bangladeş’te, Arakan da, Suriye de, Mısırda ve dünyanın dört bir yanında zulüm altında yardım bekleyen Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşu için dua edelim.

İhtiyaç içerisinde ve zor şartlar altında yaşamını sürdürmek zorunda kalan insanlarımızın maddi ve manevi yardımlarına koşarak sıkıntılarını paylaşmaya, acılarına ortak olmaya çalışalım.

İdrak etmekte olduğumuz Kadir Gecenizi tebrik eder, Ülkemizin ve Tüm Âlemi İslâm’ın (Özellikle maruz kaldığımız musibetten) kurtuluşuna vesile olmasını Cenabı Allah’tan (c.c.) niyaz ederim.

Abdullah YADİGAR-19/05/2020