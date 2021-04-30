İslam aleminde Kadir Gecesi heyecanı yaşanıyor. Ramazan ayının 27. günü ihya edilen Kadir gecesi'ne sayılı günler kala bu kutsal gecenin detayları merak edilmeye başlandı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Kadir Gecesi alametleri sahih hadisler...

KADİR GECESİ ALAMETLERİ NELERDİR?

İslam aleminin kutsal gecelerinden olan Kadir Gecesi, müslümanlar tarafından dualar ve ibadetler ile idrak edilmektedir. Bin geceden daha hayırlı olduğu söylenen Kadir Gecesi'nin bazı alametleri de bulunmaktadır. Kadir Gecesi'ne dair en sık bilinen alametlerin başında bu gecenin açık, sakin oluşudur. Kadir Gecesi alametlerine göre bu gece ne sıcak ne de soğuk olur. Kadir Gecesi'nin ertesinde güneşin gözü almayacak şekilde doğduğu rivayet edilir.

KADİR GECESİ ALAMETLERİ SAHİH HADİSLER

Dualar ve ibadetlerle cennetin kapılarını açan ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nin alametlerini anlatan hadisler bulunmaktadır. O hadislerden bazıları:

Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.(Ubeyd bin Ömer)

Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. (Taberani)

Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. (Taberani)

Kadir Gecesi'nde yıldız kayması olmaz. (Sahîhu’l-Camii’s-Sağîr, 5472.)

O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır. (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179)

İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Fadlü leyleti’l-kadr, 1)

Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır. (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi. (Buhârî, Leyletül-kadr 5)