Son kitap olarak kabul edilen Kur’an-ı Kerim’in dünyaya indirildiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, Müslüman alemi ve İslamiyet için çok mühim bir yere sahiptir. Ramazan aynının son günlerine denk gelen Kadir gecesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı mıdır? Kadir Gecesi ne zaman 2022? Ramazan ayının kaçıncı günü? İşte detaylar...

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022, RAMAZAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ?

Kuran-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e (sav) vahiy edilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi, bu yıl 27 Nisan Çarşamba gününe denk gelmektedir. Aynı zamanda Ramazan aynın 27. günü Kadir gecesi olarak kabul edilmektedir.

KADİR GECESİ BİN AYDAN DAHA HAYIRLI MIDIR?

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de adı geçen tek ay Ramazan iken, tek gecede Kadir gecesidir. Bu gecenin Kuran'ı Kerim'de yer almasının fazileti ise Allah tarafından dünyaya inecek son kitap için habibine haber verilmesidir. Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, bu gecenin önemini anlatmak ve yaşanan olayları anlatmak için bir sure indirilmiştir.. Bu sure Kadr Süresidir.

"Şüphesiz, o Kur'ân'ı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır." bu gecenin ne kadar hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi. Bu gecede günahların bağışlandığı ve tüm tövbelerin kabul edildiği ve kişinin affedilme için büyük öneme sahiptir.

KADİR NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci suresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir.

Kadir, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kuran’ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

KADİR GECESİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Kadir gecesi, Kainatın Rabbi'nin insanlığa kurtuluş çağrısı olan ve son kitap olarak kabul edilen kutsal kitap Kuran’ın indirilmeye başladığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi; Yüce Mevla’nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, “Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.” buyurduğu eşi benzeri bulunmayan bir gecedir.