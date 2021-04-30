‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi, bu sene tam kapanma sürecine denk geldi. Bundan dolayı vatandaşlar internette Kadir Gecesi camiler açık mı 2021? Camiler açık mı kapalı mı? sorularını sıkça aratır oldu. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kuran’ın Hazreti Muhammet’e indirilmeye başlandığı gece olarak Müslümanlarca çok kutsal sayılan, ramazan ayının 27. gecesidir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2021?

Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde özlemle beklenen Kadir Gecesi, 2021 yılında Ramazan ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi gününde idrak edilecek.

KADİR GECESİ CAMİLER AÇIK MI 2021?

Tüm Türkiye'de gerçekleşen tam kapanma sürecinde İslam alemi için büyük önem teşkil eden mübarek Kadir Gecesi'nde camilerin açık olup olmayacağı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

TAM KAPANMADA SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Gerçekleşen Kabine toplantısının ardından alınan kararla tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecektir.

TAM KAPANMADA CUMA NAMAZINA GİTMEK SERBEST Mİ?

Tam kapanmada her cuma günü vatandaşlar namazlarını camilerde kılabilecek. Cuma namazları yasak kapsamına girmemektedir.

CAMİLER AÇIK MI, KAPALI MI? CAMİYE GİDİLİR Mİ 2021?

Kısmi kapanma sürecinde camileri için alınan karar doğrultusunda "Yürüme mesafesindeki camilerde ibadetler yapılabilecek, şu an için kapanma yok" diye belirtmişti. Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Kabine toplantısının ardından yayınlanan genelgede camilerle ilgili herhangi bir kapanma maddesi belirtilmezken ibadethanelerdeki din görevlilerinin tam kapanmadan muaf olmasından dolayı camilerin açık olduğu açıklandı.

Belirtilen hususlarda camilerin açık olduğu ve vatandaşların önceki durumla aynı olarak evlerine yürüme mesafesindeki camilere gidip ibadetlerini gerçekleştirebileceği belirtildi. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili olarak vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.