Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhamet'e indirilmeye başlandığı gece olan, Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve her yıl dua edilen Kadir Gecesi'ne sayılı günler kaldı. Bu özel günde Cebrail'in ne yaptığına dair Müslümanlar araştırma yapmaya başladı. Biz de haberimizde sizler için, Kadir Gecesi Cebrail ne yapar? sorusunun yanıtını derledik.

KADİR GECESİ CEBRAİL NE YAPAR?

Görevi peygamberlere vahiy getirmek, Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere iletmek olan Cebrail'e Allah, Kadir Gecesi'nde yeryüzüne inmesini emreder. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde güneş battığı an melekler Cebrail'in önderliğinde yeryüzüne iner. Yeryüzünde her yere dağılan melekler, Mü'min erkeklere ve mümin kadınlar için dua ederler.

KADİR GECESİ ALAMETLERİ NELERDİR?

İslam aleminin kutsal gecelerinden olan Kadir Gecesi, müslümanlar tarafından dualar ve ibadetler ile idrak edilmektedir. Bin geceden daha hayırlı olduğu söylenen Kadir Gecesi'nin bazı alametleri de bulunmaktadır.

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