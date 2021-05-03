Mübarek Kadir Gecesi'ne sayılı günler kala İslam aleminde heyecan başladı. Bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya ediliyor. Peki Kadir Gecesi edilen dualar kabul olur mu? İşte yanıtı...

KADİR GECESİ EDİLEN DUA KABUL OLUR MU?

İslam inancında özel bir yeri olan Kadir Gecesi'nde Kuran-ı Kerim Cebrail aracılığıyla HZ. Muhammed'e vahyedilmeye başlanmıştır. Kutsal kitabımızın indirilmeye başladığı Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilmektedir. İslam inancında bu kadar özel yeri olan Kadir Gecesi müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilmektedir. Dua kapılarının sonunu kadar açıldığı söylenen bu kutsal gecede Yüce yaratıcının tüm duaları kabul ettiği söylenmektedir.

Kadir Gecesi edilen dualar geri çevrilmez ancak içinde şer ve beddua bulunan dualar için bu durum geçerli değildir. Allah kulları için her zaman en hayırlısını verir. Kalbimizden geçen ve bizler için hayırlı olacak duaların bu gecede kabul edildiği söylenmektedir.

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

Kadir Gecesi'ni müslümanlar dualarla ve ibadet ederek ihya etmektedir. Peki bu kutsal gecede nasıl dua etmemiz gerekmektedir? Müslümanlar şu şekilde Kadir Gecesi'ni ihya etmeye çalışmaktadır:

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.