Kadir Gecesi Esmaül Hüsna nasıl çekilir? sorusu Kadir Gecesi'ne az bir zaman kala internette sıkça aratılanlar arasına girdi. 11 aydan hayırlı bu gece ile ilgili bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.

KADİR GECESİ ÖNEMİ?

İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu vahyedilmiştir.

KADİR GECESİ 2021 YILINDA NE ZAMAN?

Kadir Gecesi 2021 yılında 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecektir.

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi namazı 4 rekat olarak kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresiiki rekatta bir Tahiyata oturulur.

Selamdan sonra on bir defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir Gecesi namazı ikişer olarak kılınır. Bu namaz en azı iki rekattır. İstediğiniz kadar kılabilirsiniz. En çoğu 100 rekattır. Her rekatta Fatiha, bir Kadir suresi, 3 İhlas suresi okunur. Her iki rekatta bir selam verilir. Hz.Peygambere salat-ü selam getirilir.

Namazdan sonra:1 defa:"Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd"100 "Elem neşrah leke sadrak…" 100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…"100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz'e öğrettiği şu duâ okunup, sonra duâ yapılır:"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî" (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Kadir namazı kılınışı Fatiha ve Kadir Suresi ile olur. Kadir gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

ESMAÜL HÜSNA NEDİR, NE DEMEK?

İsmin çoğulu olan esmâ ile “güzel, en güzel” anlamındaki hüsnâ kelimelerinden oluşan esmâ-i hüsnâ (el-esmâü’l-hüsnâ) terkibi naslarda Allah’a nisbet edilen isimleri ifade eder. Sadece Kur’an’da geçen ilâhî isimler 100’den fazladır; muhtelif hadislerde Allah’a nisbet edilen başka isimler de mevcuttur. Esmâ-i hüsnâ terkibinin, geniş anlamıyla bunların hepsini kapsamakla birlikte terim olarak daha çok doksan dokuz ismi içerdiği kabul edilir.

KADİR GECESİ ESMAÜL HÜSNA NASIL ÇEKİLİR? KADİR GECESİ OKUNACAK ESMALAR NELERDİR?

Kadir Gecesinde Esmaül Hüsna'nın nasıl çekildiği ile ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte bu gecede okunacak Esmaları sizler için derledik. İşte o Esmalar;

Ya Latif

Manası: Sınırsız ve sonsuz lütuf sahibi olan, her işin tüm inceliklerini bilen, bilinen bilinmeyen, görünen görünmeyen yerlerden lütufta bulunan, tüm hak arzuları yerine getiren.

Ya Macid

Manası: Kadir ve şanı çok yüce, kerem ve cömertliği sonsuz olan.

Okuyan kişi maddi ve manevi bolluk, bereket içerisinde yaşar. Herkes tarafından sevilir. Malın mülkün artması, maddi ve manevi zengenlik için okunur. Sözü herkes tarafından kabul olur ve çok saygı duyulur.

Ya Malikü'l Mülk

Manası: Mülkün ebedi ve ezeli sahibi.

Okuyan kişinin malı mülkü çoğalır, rütbesi yükselir, terfi eder, şanı ve şerefi artar. Ticarethanesinin kazancı çok yükselir, maddi ve manevi zarardan korunur. Güven içinde bir yaşam sağlar.

Ya Mani

Manası: Dilediği şeyin meydana gelmesine, oluşmasına izin vermeyen, engelleyen.

Bu esmanın okunması olumsuz olayların gerçekleşmesine engel olur.

Ya Mecid

Manası: Şanlı, şerefli, yapma ve yaptırma gücü sonsuz derece büyük olan.

Okuyan kişi şan ve şerefinin, saygınlığının artmasını, maddi ve manevi şükselişini sağlar. Okuyan kişi terfi eder, mevkisi yükselir. Tahmin bile edemediği kişilerden destek görür, işsizse iş bulur. Her yaptığı iş başarı ile sonuçlanır.

Ya Melik

Manası: Tüm kainatın sahibi ve mutlak suretle hükümdarı.

Okuyan kişi zulüm ve zorbalıkla karşılaşmaz. Saygınlık ve değer görür. Korunur ve desteklenir. Çok mal ve mülke sahip olur. Şanı şerefi artar.

Ya Metin

Manası: Çok sağlam, güçlü, herşeye gücü yeten, çok kuvvetli ve çok dayanıklı.

Okuyan kişi çok güçlü, kuvvetli ve dayanıklı olur, sırtı yere gelmez, maddi ve manevi güçlenir.

Ya Muğni

Manası: İstediğini istediği anda, istediği kadar zengin eden.

Maddi ve manevi zenginliğin, bolluğun esmasıdır. Okuyan kişi servet ve mülke sahip olur. Cüzdanı her zaman dolu ve bereketli olur. Her türlü darlığı bolluğa çevirir. Manevi olarak karanlıktan aydınlığa çıkarır.

Ya Muhsi

Manası: Bizlere sonsuz gibi gelen şeylerin hepsinin sayısını niceliğini bilen.

Okuyan kişi güçlü bir hafızaya ve zekaya sahip olur. Zihni mükemmel çalışır. Kişiyi başarıya ve zafere taşır. İdrak gücü artar, bilimeyenlerden haberdar olur. Sınava çalışan kişilerin okumasında çok fayda vardır.

Ya Muhyi

Manası: İsrafil Aleyhisselam'ın tespihidir. Dirilten, hayat veren, canlandıran.

Ümit kesilmiş herşeyi canlandırabilecek bir gücü vardır. Tıbbın bile aciz kaldığı hastalıklara şifadır. ümit kesilmiş işleri ya da ilişkileri canlandırır. Doktorların okumasında çok yarar vardır.

Ya Muid

Manası: Yok edip tekrar can veren, dirilten, halden hale geçiren.

181 defa Ya Mübdi, Ya Müid esmaları okunursa ümit kesilen işin yaşama geçmesi veya elden çıkanın geri dönmesi için çok daha etkili olur.

Ya Muizz

Manası: Şan ve şerefi yükselten, izzet veren.

Okuyan kişinin şanı, şerefi ve şöhreti artar. Mertebesinde çok yükselir. Herkes tarafından saygı, sevgi ve itibar görür.