Mübarek Ramazan ayının son günlerinde denk gelen Kadir Gecesi'ne sayılı günler kaldı. İslam dininde çok özel bir yeri olan ve bin geceden daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dualar ve ibadetlerle kutlanmaktadır. Müslümanlar uzakta olan yakınları için güzel dua ve dileklerde bulunarak Kadir Gecesi'ni kutlamaktadır. Bu yıl pandemi nedeniyle bir araya gelemediğimiz için sevdiklerimizin bu mübarek gecesini sosyal medya paylaşımları ve mesajlarla kutlayacağız. İşte en güzel Kadir Gecesi fotoğraflı, resimli mesajları 2021...

KADİR GECESİ FOTOĞRAFLI, RESİMLİ MESAJLARI 2021

Kuran-ı Kerim'de bu mübarek gece şu şekilde yer almaktadır: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir."(Kadir Suresi 1-5)

Ramazanın 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi için en güzel ve anlamlı mesajları sizler için derledik. Kadir Gecesi resimli mesajları kutsal gecede sosyal medyadan ve mesaj ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.