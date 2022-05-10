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  3. Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanları hakkında yeni karar! Savcı tutuklama istedi

Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanları hakkında yeni karar! Savcı tutuklama istedi

Kadir Gecesi'nde arkadaşlarıyla beraber yaptığı içkili paylaşım ve paylaşıma yazdığı "Rabbim kabul etsin" ifadesi tepki çeken Pegasus çalışanına tepki gösterilmişti. Pegasus'un işine son verdiği şahıs hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanları hakkında yeni karar! Savcı tutuklama istedi

Kadir Gecesi'nde arkadaşlarıyla birlikte gittiği içkili eğlenceyi sosyal medya hesabından paylaşan ve "Rabbim kabul etsin" ifadelerini yazan şahsın Pegasus'ta çalıştığı ortaya çıkmıştı. Olayın gündem olmasının ardından şahsın Pegasus'la ilişkisi kesilerek hakkında soruşturma başlatıldı.

Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanları hakkında yeni karar! Savcı tutuklama istedi

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında Pegasus çalışanı Onur T. dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvelik Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Onur T., soruşturmayı yürüten savcı tarafında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanma talebi ile İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, Onur T.'nin tutuklama tedbirini ölçülü bulmayarak, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanları hakkında yeni karar! Savcı tutuklama istedi

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, O.T.'nin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Kaçma şüphesinin bulunduğunu gerekçe gösteren savcılık, şüphelinin tutuklanmasını istedi.

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