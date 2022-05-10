Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanları hakkında yeni karar! Savcı tutuklama istedi Kadir Gecesi'nde arkadaşlarıyla beraber yaptığı içkili paylaşım ve paylaşıma yazdığı "Rabbim kabul etsin" ifadesi tepki çeken Pegasus çalışanına tepki gösterilmişti. Pegasus'un işine son verdiği şahıs hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

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