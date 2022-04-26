Kadir Gecesi, İslam dinimize göre Kur’an-ı Kerim’in Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Muhammed’e (S.A.V.) vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bu geceye dair özel, mesajlar, dualar, hadisler ve sözler merak konusu oldu. Kadir Gecesi ile ilgili sözler, mesajlar 2022, Hadisli, dualı, en güzel, kısa, uzun Kadir Gecesi tebrik mesajları resimli konularını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları…

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ SÖZLER, MESAJLAR 2022

Ramazan ayının son günlerine denk gelen Kadir Gecesinin Müslümanlar için önemi çok büyüktür. Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmiştir. Bu geceye özel, dualar, resimli mesajlar, sözler merak ediliyor.

HADİSLİ, DUALI, EN GÜZEL, KISA, UZUN KADİR GECESİ TEBRİK MESAJLARI RESİMLİ 2022

Ramazan ayının 27. Gecesi olarak kutlanan bu özel geceye dair, hadisli, dualı, sözlü resimleri sizler için araştırarak haberimizde yer verdik. İşte, Kadir Gecesi ile ilgili sözler, mesajlar…

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Allah’ım sen çok affedicisin affetmeyi seversin. Kadir Geceniz mübarek olsun.



Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim kadir geceniz mübarek olsun.



Allah’ın aşkıyla yan bu gece Mevlana gibi dön bu gece secdeye varıp huzura erince şu fakiri de an bu gece. Kandiliniz kutlu olsun.



Allah’ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi’nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun kadir gecesiniz mübarek olsun!

Allah’ın rahmeti bereketi sizinle olsun gönül güneşiniz hiç solmasın yüzünüz aydın olsun kabriniz nur dolsun makamınız Firdevs dualarınız kabul olsun. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.



Allah’ü Teâla iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekber’ine vasıl eylesin. Kadir geceniz mübarek olsun.



Avuçların açıldığı gözlerin yaşardığı ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.



Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Kadir geceniz mübarek olsun…



Bazen yenik düştük zamana esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Beden de baş ne ise imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun.



Beyaz bir güvercin gönderiyorum sana, kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi, tüylerinde nur var. Senin de kalbin nurla dolsun Kadir Gecen mübarek olsun.



Bin aydan daha hayırlı olan kadir geceniz mübarek olsun.



Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.



Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. Kadir gecen mübarek olsun.

Bin geceden hayırlı olan bu gece hürmetine Kuran-ı Kerim’in gönlümüzün nuru olması dileğiyle Kadir Geceniz mübarek olsun.



Binlerce çiçek var ama gül başka. Milyonlarca insan var ama dost başka. Milyarlarca gün var ama bugün başka Kadir Geceniz mübarek olsun.



Bir damla umut serpilsin yüreğine bin tatlı umut dolsun günlerine hayallerin gerçekleri bulsun bütün duaların kabul Kadir Gecen mübarek olsun!



Bu gece hayırlı bir gece yüreklerimiz ibadetle çarpsın gönüllerimiz bir olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.



Bu gece kadir gecesi dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece günahlarımız affolsun. Kadir geceniz mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından merhametinden iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun!



Bu gece mübarek kadir gecesi. Günahtan kurtuluş gecesi. Haydi, dua edelim. Temizlensin günah defterleri.



Bu geceye şeref ve kıymetinden dolayı Kadir gecesi denmiştir. Çünkü bu gece de yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.



Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.



Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu güzel kadir gecesinin tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini diler kadir gecenizi kutlarım.



Bu mübarek günde dilediğiniz her şey gerçek olsun kadir geceniz hayırlı olsun.



Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç bugün günahlardan olabildiğince kaç bugün en gizli incilerini onun için saç. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.



Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.



Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bugün unuttuğum kişileri hatırladığım gün değil çok sevdiğim kişileri dua ile andığım özel bir gündür. ‘Ben beni seven ümmetimi almadan cennete gitmem’ diyen bir Peygamberin (s.a.v) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile kandilimiz mübarek olsun.



Cennet nerededir bilir misin? Gülen gözlerde tatlı sözlerde mutlu yüzlerdedir. Bazen gecelerde bazen gündüzlerdedir. Ama en güzeli kalplerdedir. Kalbi güzel tüm sevdiklerimin Kadir Gecesini kutlarım.



Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.



Duanız kabul ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.



Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller! Kadir geceniz mübarek olsun.

Ellerini aç melekler gül koysun, gülü kokla ki kalbin sevgiyle dolsun. Bu dünya sana ve sevdiklerine cennet olsun. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun.



En ışıltılı bakışların gözlerinde en tatlı sözlerin kulaklarında tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu Kadir Gecelerine.



En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere… Kadir geceniz mübarek olsun.



En son ve hakiki din olan İslam’ın yaşantımızdaki en önemli yönlendirici unsur olmasını adalet ve dürüstlüğün hâkim olduğu sevgi dolu mutlu günlerle birlikte temenni ve niyaz eylerim. Kadir Geceniz kutlu olsun.



Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, kandilinizi kutlarım. Kadir geceniz mübarek olsun.

Ettiğin her dua derdine deva sağlığına şifa gözüne nur gönlüne huzur getirsin. Mübarek Kadir Geceniz hayırlı olsun.



Ey Rabbim dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam’ın yolundan ayırma. Kadir Geceniz mübarek olsun.



Gecelerin gecesi Kadir Gecesinde tüm günahlarınızın af olması dileğiyle.



Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun şeytan senden uzakta melekler başucunda olsun güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Kadir Geceniz mübarek olsun!



Gecesi, Allah’ın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her müminin armağanlara gark ettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun.

Geçmişin bugünle ışığın gölgeyle umudun gerçekle ışığın gölgeyle üzüntünün neşeyle öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.



Gel ey Muhammed bahardır dualar ardında saklı âminlerimiz vardır hacdan döner gibi Miraç’tan iner gibi gel gel bekliyoruz yıllardır kadir geceniz mübarek olsun!



Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.



Gül sevginin tacıdır her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandillere.



Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize! Hayırlı kandiller. Kadir geceniz mübarek olsun.



Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur aklında ilim kalbinde Allah La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun.



Güneşin güzel yüzü yüreğine dokunsun kâbuslar senden uzakta melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun.



Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi duamız sizlerin sevgisi. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.



Her keder bir kader ile takdir edilir. Ve kedere değil kadere boyun bükenler nur ile temizlenir. Rabbim güzel yazılmış bir kader ve ona tebessümle boyun eğen bir teslimiyet nasip etsin. Dua ile hayırlı Kadir Geceleriniz olsun.



Her yerde haddini bilen gönül aynasını silen mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabbim. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun.



Irmak vadiden sevda denizden dua yürekten kopar gelir. Yüreğimdeki duaya ortak ettim seni. Sende dualarından mahrum etme beni. Dostun hası huzur verir muhabbeti ömür verir yüzündeki tebessüm cemali Resul’den gelir. Rabbim ömrüne ömür gönlüne huzur versin. Kadir geceniz mübarek olsun.



İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Kadir gecenizi kutlarım.



İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk gönlünüze saadet dolsun Kadir Geceniz mübarek olsun!



Kadir geceniz mübarek olsun! Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Hayırlı Kandiller.



Kadir gecesinde hayır dualarıyla sırılsıklam olmanız dileğiyle. Kadir geceniz hayırlı olsun.



Kadir gecesinin hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle. Kadir geceniz mübarek olsun.



Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için insanlar vardır dostluğu paylaşmak için mübarek günler vardır beraberce kutlamak için Kandiliniz Mübarek Olsun.



Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere. Kadir geceniz mübarek olsun.



Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar. Kadir geceniz mübarek olsun.



Kul bittim dediği anda Rabbi yettim der. Dermanı kulda aramamak ellerimizi hep ona açmak ve dualarda unutulmamak dileğiyle Kadir geceniz mübarek olsun.



Kul fanidir yol mukaddes. Bir gün verilecek son nefes. Ne makam kalıcı ne de heves. Sadece Kurandır gerçek adres. Yüreğin cennet gibi güzel cennet senin gibi özel yüreklerle dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.



Kul fanidir, yol mukaddes. Bir gün verilecek son nefes. Ne makam kalıcı, ne de heves. Sadece Kurandır gerçek adres. Yüreğin cennet gibi güzel, cennet senin gibi özel yüreklerle dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.



Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi. Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen günahları bağışlayan her şeyi bilen gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.



Kuran da Kadir Gecesi için “Leyletü’l kadri hayrun min elfi şehrin” Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim. Kadir geceniz hayırlı olsun.



Kuran’ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size efradı ailenize ve bütün İslam âlemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum Kadir geceniz mübarek olsun.



Meleklerin yeryüzüne indiği bu gecede tüm dualarınız kabul olsun.



Mübarek Kadir Gecenizi kutlar her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.



Mübarek Kadir Gecenizi kutlar her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.



Mübarek kadir gecenizi kutlarım. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.



Mübarek Kadir Gecenizin en derin sevgi ve saygılarımla kutlarım. Dareynde cümlemize afiyet ve selametler dilerim. Nice mutlu ve kutlu günlere saadet devlet izzet ve şefkatle erişmenizi temenni ve niyaz ederiz. Kadir Geceniz mübarek olsun.



Ona açılan eller nasıl boş geri döner. Dua eden kalbin ateşi söner. Kadir gecesidir O herkesi affeder.



Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbi ‘ne kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah indinde misk kokusundan daha hoştur. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.



Oruçlu olan kimse bir kimsenin aleyhinde bulunmadıkça veyahut eza ve cefa yapmadıkça ta orucunu bozuncaya kadar ibadettedir. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.



Ömrüne ömür katılsın gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek gecede melekler dört bir yanını sarsın. Derdine derman gönlüne iman dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.



Rabbim dualı bir hayat yaşayan duasını hayatına taşıyan başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Kandiller.



Rabbim ömrüne ömür gönlüne huzur versin. Kadir Geceniz mübarek olsun.



Rüzgârın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun.



Sade duygular yükselsin göklere yükseklerde hafakan gözlerde yaşlar ona susamış dudaklar kadar açılan eller var. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.



Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle… Kadir geceniz mübarek olsun…



Size karanfilin sadakatini sümbülün bağlılığını menekşenin tevazuunu lalenin gururunu leyleğin saadetini versek bize de dua eder misiniz? Kadir Geceniz mübarek olsun.



Sofranız afiyetli paranız bereketli kararlarınız isabetli yuvanız muhabbetli kalbiniz merhametli bedeniniz sıhhatli yüzünüz mutlu kandiliniz kutlu olsun.



Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle dualarınız kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun.



Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle kadir geceniz mübarek olsun.



Tüm yürekler sevinç dolsun. Umutlarınız gerçek olsun. Acılarınız unutulsun. Dualarınız kabul ve mübarek Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun.



Ümit ederiz ki bu mübarek gece zor günler geçirdiğimiz fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kadir Geceniz mübarek olsun.



Varlığı ebedi olan merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbin katına iletilmesine vesile olan mübarek Kadir Gecesinin mübarek olmasını dilerim.



Ya Rabbim cezadan affına sığınırım gazabından rızana sığınırım senden sana sığınırım. Zatın yücedir seni övmek için kelime bulamıyorum. Sen kendini övdüğün gibisin. (Peygamberimizin Kandil Duası)



Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen eteğindeki hayır cevherlerini basımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin büyüsüne kapılmanız dileğiyle Nice Kadir gecelerine inşallah.



Yedi cehennem sizden uzak sekiz cennet durak olsun. Kadir geceniz mübarek olsun.



Yükü sevgi özü saygı gücü barış süsü hoşgörü olan mübarek kadir gecenizi kutlarım Allah’a emanet olun.



Yüzünden gülücük kalbinden sevgi bedeninden sağlık çevrende dostluk ömründen huzur ve neşe eksik olmasın! Hayırlı Kandiller.

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