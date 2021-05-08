Bin aydan hayırlı müstesna bir gece olan Kadir Gecesi için sevdiklerine mesaj atmak isteyen vatandaşlar arama motoruna Kadir Gecesi mesajları resimli | Kadir Gecesi mesajları 2021 yazarak aratmaktadır. Ramazan Ayı’nın son 10 gününün idrak edilen bu kutsal Kadir Gecesi için biz de tüm bilgileri haberimizde derledik.

Kadir Gecesi 2021 yılında 08 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Bu önemli gecede mesaj paylaşmak isteyen vatandaşlar, Kadir Gecesi mesajları resimli | Kadir Gecesi mesajları 2021 başlığı altında aratmaya başladı. Biz de sizler için bu konuyu araştırıp haberimizde yer verdik. İşte Kadir Gecesi mesajları resimli | Kadir Gecesi mesajları 2021...

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

“Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.”

“Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır.”

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

“Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.”

Kadir Suresi'nde ne anlatılır: Kadir Gecesinin önemini en güzel anlatan da Kur'an da yer alan Kadir Suresi'dir. Türkçe meali şöyledir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR GECESİNDE NE YAPILMALI?

Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.

Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-ı Sevrî: “Kadir Gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir.” demiştir.

Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.

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