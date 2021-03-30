Kadir gecesi ne zaman 2021? Kadir gecesi Ramazan ayının kaçıncı günüdür, gecesidir? Kaçıncı güne denk gelir? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

KADİR NEDİR?

Türk Dil Kurumu'nda kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak belirtilmiştir.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kuran'ı Kerim'in Hazreti Muhammed’e indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi, müslümanlar tarafından kutsal bir değeri olan, Ramazan ayının 26. gecesi olarak kabul görmektedir.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır.

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2021?

Kadir gecesi 2021 yılında 8 Mayıs Cumartesi gününe denk gelmektedir.

KADİR GECESİ RAMAZAN AYININ KAÇINCI GÜNÜDÜR, GECESİDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2021 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi, Ramazanın 26. Günü'nün 27. Günü'ne bağlayan gece idrak edilecektir.

KADİR GECESİ KAÇINCI GÜNE DENK GELİR?

Kadir gecesi Ramazan ayının 26. gününe denk gelir.

KADİR GECESİ MESAJLARI

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle Kadir Geceniz Mübarek olsun.

Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar?

Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size, efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır, bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum. Kadir geceniz mübarek olsun.

Ey Rabbim, dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam’ın yolundan ayırma. Kadir Geceniz mübarek olsun.

“Şüphesiz, o Kur'ân'ı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.”

Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle. Kadir geceniz kutlu olsun.

Kadir Gecesi'nin biz aciz kulların huzuruna, mutluluğuna ve kurtuluşuna vesile olmasını dilerim.

Esenlik ve güvenliğin kâinata yayıldığı, rahmet ve lütufların bolca sunulduğu Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin bereketinden nasiplenmek umuduyla Kadir Geceniz mübarek olsun

Mübarek Kadir Gecesine ulaşmaktan dolayı Allah’a şükrediyoruz. Bu günün hepimize bereket getirmesini temenni ediyorum. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin… Kadir geceniz hayırlı olsun.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e! Hayırlı kandiller.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun.

Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir geceniz hayırlı olsun.

Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.