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Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Sanatçı yoğun bakımda!

Yeşilçam’ın sembol isimleri arasında yer alan Kadir İnanır aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı! Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 72 yaşındaki oyuncunun şu an için hayati tehlikesi bulunmuyor. Fakat felç riski taşıyor.

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Sanatçı yoğun bakımda!

Türk sinemasının yıldız isimlerinden Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlandı. İnanır Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli'ye nakledildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma girdi.

Gerçekleşen kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi. Ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır'ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyata alınacağı belirtildi.

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