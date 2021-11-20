Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın bu akşam saatlerinde Muğla'nın Ortaca ilçesindeki evinde aniden rahatsızlanarak Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öne sürüldü. Bu bağlamda Kadir İnanır hastaneye mi kaldırıldı? Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz...

KADIR İNANIR HASTANEYE Mİ KALDIRILDI? KADIR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk sinemasının yıldız isimlerinden Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlandı. İnanır Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli'ye nakledildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma girdi.

Gerçekleşen kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi. Ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır'ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyata alınacağı belirtildi.