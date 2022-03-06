Kadir İnanır'ın en acı günü! Ablası Zinnet İsmailoğlu hayatını kaybetti!
Geçtiğimiz aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu, hayatını kaybetti. İsmailoğlu, bugün toprağa verilecek.
Kadir İnanır geçtiğimiz gün ablası Zinnet İsmailoğlu'nun ölüm haberiyle sarsıldı. Oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca'nın da teyzesi olan İsmailoğlu, son yolculuğuna bugün uğurlanacak.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; İsmailoğlu, İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Öte yandan 20 Kasım tarihinde Muğla’nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alınmıştı.
Serviste takibi süren usta oyuncu, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte nöroloji servisinde özel odaya alınmıştı.