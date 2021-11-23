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  3. Kadir İnanır'ın gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar'ın gençlik resimlerini görenler gözlerine inanamıyor: Tıpatıp aynısı!

Kadir İnanır'ın gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar'ın gençlik resimlerini görenler gözlerine inanamıyor: Tıpatıp aynısı!

Son günlerde adıyla sık sık magazin gündeminde yer alan, Kadir İnanır'ın yeğeninin eşi ünlü oyuncu Neslihan Acar ve ünlü şarkıcı/ oyuncu Hülya Avşar'ın benzerliği dikkat çekti. İkilinin özellikle gençlik yıllarına ait resimlerini karşılaştıranlar, ünlü meslektaşları ayırt etmekte güçlük çekiyor.

Kadir İnanır'ın gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar'ın gençlik resimlerini görenler gözlerine inanamıyor: Tıpatıp aynısı! 117

Son günlerde magazin gündeminde isimlerinden oldukça sık bahsedilen Hülya Avşar ve Neslihan Acar meslektaşların, benzerlikleri dikkat çekti. İki ünlü ismin gençlik yıllarına ait resimlerini görenler hayrete düşüyor.