Kadir İnanır'ın gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar'ın gençlik resimlerini görenler gözlerine inanamıyor: Tıpatıp aynısı!
Kadir İnanır'ın gelini Neslihan Acar ile Hülya Avşar'ın gençlik resimlerini görenler gözlerine inanamıyor: Tıpatıp aynısı!
Son günlerde adıyla sık sık magazin gündeminde yer alan, Kadir İnanır'ın yeğeninin eşi ünlü oyuncu Neslihan Acar ve ünlü şarkıcı/ oyuncu Hülya Avşar'ın benzerliği dikkat çekti. İkilinin özellikle gençlik yıllarına ait resimlerini karşılaştıranlar, ünlü meslektaşları ayırt etmekte güçlük çekiyor.