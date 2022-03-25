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Kadir İnanır’ın hayatı belgesel oluyor! Usta oyuncu başrol olacak: "Çok duygusal bir film gibi"

Kadir İnanır, hayatının belgesel olarak çekileceğini başrolde ise kendisinin oynayacağını açıkladı. Usta oyuncu belgesel için," Çok duygusal bir film gibi," ifadesini kullandı.

Kadir İnanır’ın hayatı belgesel oluyor! Usta oyuncu başrol olacak: "Çok duygusal bir film gibi"

Ünlü oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz gece Yeniköy'de bir balıkçı çıkışı objektiflere takıldı. İnanır, "Hayatımı anlatan bir belgesel çekilecek" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi. Son olarak bir yatak reklamında rol alan Kadir İnanır, basın mensuplarının "Biyografi ve otobiyografi filmleri tekrardan gündeme geldi. Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna samimi bir şekilde cevap verdi.

Kadir İnanır’ın hayatı belgesel oluyor! Usta oyuncu başrol olacak

“DİREKT BEN OLACAĞIM"

Usta oyuncu İnanır kendisine sorulan soruya, "Film değil ama 10 senedir devam eden, benim hayatımı anlatan bir belgesel var. Çok duygusal bir film gibi, öyle konuk arkadaşlarımız vs yok direkt ben olacağım ve hayatım anlatılacak" şeklinde cevap verdi.

Kadir İnanır’ın hayatı belgesel oluyor! Usta oyuncu başrol olacak

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