Kadir Murat Sözübir isimli trans bireyi 100 TL için öldürmüştü! Cezası belli oldu

42 yaşındaki trans birey Kadir Murat Sözübir, amatör olarak vokalistlik yapıyor ve kendi Youtube kanalı üzerinden şarkı söylediği videolarını paylaşıyordu. Zeyrek Mahallesi, Kadı Çeşmesi Sokak'taki apartman çatısında tek başına ikamet eden Sözübir, 5 Eylül 2021 gecesinde evinde bıçaklandı. Vücudun 6 farklı yerinden bıçak darbesi alan Sözübir, ağır yaralandı. Komşular çığlıkları duymaları üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sözübir ameliyata alındı ancak kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

6 Eylül 2021 günü gecesi Kadir Murat Sözübir'i bıçakladığı söyleyen Şüpheli Abdürrahim E., Tekirdağ'daki Çerkezköy Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu. Cinayet itirafında bulunan Abdurrahim E., suçta kullandığı bıçağı da emniyete teslim etti. Abdürrahim E. olayda kullandığı bıçağı yıkadığını belirtti.

PİŞMAN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Abdurrahim E. ifadesinde birlikte olmak amacıyla Kadir Murat Sözübir'in evine gittiğini, trans birey olduğunu fark edince de 100 TL'yi geri almak amacıyla aralarında tartışma çıktığını ardından sustalıyı salladığını ancak pişman olduğunu belirtti. İ stanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca tutuklanan şüpheli Abdürrahim E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME MÜEBBETİNİ İSTEDİ

Düzenlenen iddianamede, gerçekleştirilen soruşturma sonucunda taraflar arasında eskiden gelen herhangi bir husumetleri bulunmadığı, olayın yaşandığı gün belli bir ücret karşılığında cinsel ilişki kurulması için telefon üzerinden sözlü anlaşmada bulunulduğu, şüphelinin maktülün evinde ilişkiye başlanacağı sırada trans birey olduğunu fark etmesiyle aralarında tartışma çıkması anlatıldı. Şüphelinin durum üzerine cinsel ilişki kurmaktan vazgeçerek verdiği ücreti geri istediği ve bundan dolayı çıkan arbedede yanında taşıdığı bıçağı maktule sallayarak ağır yaraladığı belirtildi.

Adli tıp raporuna göre şüpheli ve maktül arasında ciddi bir boğuşma yaşandı. Maktülün ölüm sebebi aldığı bıçak darbeleri oldu. Şüpheli dolaylı olarak suçunu kabul etti. İddianame'ye göre "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istenen şüpheli Abdürrahim E., önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. İstanbul Fatih'te trans birey Kadir Murat Sözübir'i öldüren Abdürrahim E. hakkındaki müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Abdürrahim E., cinsel ilişki amacıyla evine gittiği Sözübir'i trans birey olduğunu fark edince verdiği 100 TL'yi geri almaya çalışırken öldürdüğünü itiraf etmişti.

İlişki yaşamak amacıyla evine gittiği kişinin trans birey olduğunu öğrendi, bıçaklayarak öldürdü