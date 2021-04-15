Kadir Şeker davasında flaş gelişme: İstinaf Mahkemesi 12 yıl 6 aylık cezayı onayladı! Son dakika haberi... Konya'da bir kadının darp edildiğini görerek müdahale eden ve burada çıkan tartışmada Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker hakkında yerel mahkemenin verdiği 12 yıl 6 ay verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesince onandı. Her iki tarafın da istinaf talepleri reddedildi.

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Son dakika haberi... Konya'da Ayşe Dırla adlı bir kadının darp edildiğini görerek müdahale eden ve burada çıkan tartışmada Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker hakkında yerel mahkemenin verdiği 12 yıl 6 ay verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesince onaylandı. Her iki tarafın da istinaf talepleri reddedildi.

AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü kadir şekeristinaf mahkemesi