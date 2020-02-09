Kadir Şeker kimdir? Nereli? Davada son durum ne? Kaç yıl ceza aldı?

Kadir Şeker olayı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Herkes bu olayı merakla takip ediyor. Peki Kadir Şeker kimdir? Nereli? Konya Kadir Şeker davasında son durum ne? Kaç yıl ceza aldı? Tüm merak edilenler haberimizde...

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Kadir Şeker 20 yaşında üniversite sınavına hazırlanan bir genç. Adı talihsiz bir şekilde bir cinayete karıştı. Olay şu şekilde gelişti:

Konya’da yaşayan Ayşe D. (35), 5 Şubat’ta sevgilisi Özgür Duran (32) tarafından parkta dövülüyordu.

32 yaşındaki Özgür Duran ile kız arkadaşı Ayşe D. arasında evde oldukları bir sırada kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Duran, Ayşe D'yi darp etti. Bunun üzerine Ayşe D. de evden çıkıp, yakınlardaki parka gitti. O sırada parktan geçmekte olan Kadir Şeker, kız arkadaşı Ayşe D.'yi tekrar darp eden Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Ancak Duran, boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp, yumruklamaya başladı. Kadir Şeker, kurtulduktan sonra kaçmak istedi. Duran ise peşinden gittiği gence tekrar saldırdı. Bunun üzerine Şeker, meyve soymak için yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

Doktor olmak istediğini belirttiği Şeker ise yakalanarak, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

KADİR ŞEKER'İN İFADESİ NASIL?

Kadir Şeker, ifadesinde şunları kaydetti: Yürüyüş yolumun üzerinde bir erkek şahsın kamelyanın tahta direklerini yumruklayarak bağırdığını duydum. Benim karnım açtı bu nedenle eve gitmek istedim, yine de tereddütte kalıp kadının ağlama sesine dayanamayıp yanlarına gittim. Adama ‘Abi ne yapıyorsun!’ dedim. Bana ‘S.. git başımdan ... veleti’ dedi. Ben ‘Ayıp değil mi, gücün kadına mı yetiyor’ dedim.

"YÜZÜME SÜREKLİ VURDU"

Bunun üzerine ‘Senin belan olur seni bulurum, karım değil mi lan sana ne’ dedi. Bana bağırmaya ve küfürler etmeye devam etti. Bu hareketleri ve küfürlerine karşılık dayanamayıp şahsa doğru döndüm, iyice hırçınlaştı ve üstüme doğru koşmaya başladı, ilk önce sağ gözüme vurdu. Yüzüme sürekli vurduğunu hatırlıyorum. Yüzümü saklamak için ellerimi yüzüme doğru koydum. Ellerim dolandı.

"BOTUMUN TOPUĞU TAKILDI"

En son boğazıma yapıştı, ben geriye kaçmaya çalıştıkça boğazımı bırakmadı. Ciğerlerim acıdı, nefes alamadım. Cebimdeki bıçağa elim gitti. Bıçağı sağ elimle açtım. Geriye kaçmaya çalışırken, adam benim boğazımdan tutmaya devam etti. Geri giderken botumun topuğu takıldı. Yere sırt üstü düştüm, adam da yanıma doğru düştü. Tam olarak üstüme doğru düşmedi galiba öyle hatırlıyorum.

"NE HALE GELDİĞİNİ GÖRMEDİM"

Adam düşünce elimde acı hissettim. Kendimi yan taraftan çıkarttım ayağa kalktım, elimde ve bıçakta kan gördüm. Bıçağı kapatıp cebime koydum, oradan yürüyerek eve gittim, elimi tutmaktaydım. Geri dönüp bakmadım. Adamın ne halde olduğunu görmedim. Ben eve girince elimi saklayarak eve girdim. Eve geldiğimde sürekli pencereden bakıyordum, acaba beni takip edip evimi öğrenmiş olabilir mi? Eve gelebilir mi? diye. Üstümü değiştirip yatmaya çalıştığım esnada polisler geldi.

"YARDIM AMAÇLI GİTMİŞTİM"

Kadının benim elimde bıçakla yanlarına gittiğim konusundaki ifadesi yalandır. Bıçak cebimdeydi. Ben dershaneye yazıldıktan 2 ay sonra parkta tanımadığım şahıslar bir genci falçata ile kovaladılar bu nedenle kendimi koruma amaçlı bazı günlerde bıçağı yanıma alıyordum. Bu bıçağı masamda gördüğüm günlerde alırdım her zaman almazdım. Kadını ve adamı tanımıyordum. Kadının ağlama sesine ve adamın bağırmasına istinaden yardım amaçlı kadına karşı bir fiziksel eylem varsa aralamak için gitmiştim. Ben her ne kadar istemeyerek de olsa adamı yaralayıp ölümüne sebebiyet verdiğimden dolayı pişmanım.

KADİR ŞEKER İÇİN KAMPANYA DÜZENLENDİ

Kadir Şeker tutuklandıktan sonra, aralarında Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Haluk Levent, Zülfi Livaneli gibi sanatçılar ile siyasetçiler, kadın hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar '#kadiricinadalet' etiketiyle başlattıkları kampanya twitterda dün Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu. Bugün de Twitter’da “#kadirsucsuzdur” etiketiyle sürdürülen kampanya yine Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

ÖZGÜR DURAN'IN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından toplam 19 suç kaydı olan Duran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yüzünde çok sayıda yara izi bulunan Kadir Şeker ise sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kadir Şeker’in babası Cengiz Şeker de oğlu adliyeye sevk edildiği sırada yaptığı açıklamada “Oğlum fen lisesi mezunu. Karıncayı bile incitmeyecek yufka yürekli birisi. Hayali doktor olmaktı. Kadını kurtarmaya gittiğinde bu olay yaşanmış” dedi