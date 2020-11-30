Kadir Şeker olayında flaş iddia: Kiralık katil olarak tutuldu!

Konya'da 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda Ayşe Dırla ile Özgür Duran çifti arasında çıkan tartışmaya dahil olarak çifti ayırmak isterken Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen Kadir Şeker davasında flaş bir iddia ortaya atıldı. Maktul Özgür Duran'ın ailesi, Kadir Şeker'in kiralık katil olduğuna dair ellerinde belgeler olduğu iddia ederek şikayette bulundu.

Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebebiyet vermesinin ardından tutuklanarak 'kasten adam öldürme' suçuyla yargılanan Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasının ardından olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri uygulanarak 12,5 yıla düşürüldü.

"ELİMDE SİZE GÖSTERMEM GEREKEN DELİLLER VAR"

Dava süreci devam ederken, Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir araca dün akşam düzenlenen operasyonda, yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 35 yaşındaki Ayşe Dırla ve 26 yaşındaki Murat Hanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Hürriyet'in haberine göre, Ayşe Dırla, Kadir Şeker'in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalıştığı kadın. Murat Hanlı, polise Ayşe Dırla'nın 'imam nikahlı eşi' olduğunu söyledi.

Öldürülen Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ile kardeşi Niyazi Remzi Duran ise bu sabah Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, Ayşe Dırla hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, “Ayşe Dırla isimli kadın şu an yakalanmıştır. Benim elimde deliller ve bilgiler vardır. Size göstermem gereken deliller vardır" diyen Mübeyye Güner Dalkılıç, çıkışta elindeki belgeleri gazetecilerle paylaştı.

"OĞLUMUN EŞYALARIYLA ESKİŞEHİR'DE HAYATINI YAŞADI"

Ayşe Dırla'nın uyuşturucu ve sevgilisi Murat Hanlı ile yakalandığını hatırlatan Mübeyyen Güner Dalkılıç, kendisinin bu çiftten daha önce de şüphelendiğini, Kadir Şeker'in Dırla ve Hanlı tarafından tutulmuş bir kiralık katil olduğuna inandığını söyledi. Oğlunun uyuşturucu satıcılarına karşı odluğunu ve bu nedenle öldürüldüğünü, olayın kadına şiddetle ilgisinin olmadığını, çünkü darp raporunun söz konusu olmadığını belirterek, "Yapılan sosyal medya yazışmalarında oğlumun parkta nasıl tuzağa düşürüldüğü ve öldürüldüğü yazılı. Ayşe Dırla, oğlumu öldürttükten sonra onun eşyalarını Eskişehir'den çalarak götürdü ve sevgilisiyle hayatını yaşadı. Videolar paylaşıyorlardı. Hepsi elimde.

Ayrıca oğlumun eşyalarını çalıp götürdüğü için de suç duyurusunda bulunacağım. Oğlumun katilini azmettiren Ayşe Dırla'dır. Ayrıca oğlumun morgda bir fotoğrafını çekmişler. Bunu da Özgür'ün öldüğünü ispatlamak için çekmişler. Kim çekti bilmiyorum. Ama bunu çeken kişi fotoğrafı Ayşe Dırla'nın kardeşine atıyor. Bunu da öldüğünü ispatlamak için atıyorlar. Kime göstermek için attılar?

Ben anne olarak sadece oğlumu teşhis etmek için morga girebilirken, orada bu fotoğrafı kim, neden çekti ve Ayşe Dırla'nın kardeşine attı? O.B. isimli kişiye de atılmış? Bu kişi benim oğlumun arkadaşı. Neden ona da atıldı. Çünkü gözdağı vermek için. Bir süre sonra da ona da komplo kurularak cezaevine atıldı. Amaçları da bu kişiyi susturmaktı." ifadelerini kullandı.

"KADİR ŞEKER'E BIÇAĞI AYŞE DIRLA VERMİŞTİR"

Öldürülen Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise kardeşinin '19 sabıkası var. Uyuşturucu satıcısı, gaspçı, hırsız' diye suçlandığına dikkati çekerek, “Kardeşimin böyle bir sabıkası yok. Kadına şiddet diye bir şey yok. Beni bile her türlü yüz kızartıcı suçla itham ettiler. Bir televizyon programında Kadir Şeker'in kiralık katil olduğunu söyledim, bundan dolayı tehditler aldım.

Artık susmayacağım. Ayşe Dırla kardeşime 'Parka gel' diye mesaj atıyor. Kardeşim de 'Gelmiyorum' diyor. Birkaç dakika sonra ağabeyimi bir kişi arıyor ve küfrederek parka çağırıyor. Ağabeyim de gidiyor. Ayşe Dırla sahte bir hesapla yakalanan Murat Hanlı'ya 'O i. gelmek üzere, dikkatli ol görmesin seni' diyor. Hanlı da 'Tamam gülüm. Beni merak etme sen' diyor.

Ardından da 'Kadir parka yerleşti Murat haberin olsun' dedikten sonra yine 'Tamam gülüm' cevabını alıyor. Bu mesajdan sonra ağabeyimi Murat Hanlı'nın aradığı ortaya çıkmıştır. Ben devletin okulundan, okulumdan atılırken, Ayşe Dırla ve Murat Hanlı ağabeyimin eşyaları üzerinde hayat sürdüler. Kadir Şeker'e bıçağı Ayşe Dırla vermiştir" diye konuştu.