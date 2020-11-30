Kadir Şeker'in kurtardığı kadın olarak bilinen Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araca yaptığı operasyon kapsamında, araçtan bir kilogram eroin ele geçirilirken arabanın içindeki şahsın kimliği, herkesi şaşırttı. Araçtaki kadının, Kadir Şeker davasının başrolü ve davanın seyrinde Şeker'den şikayetçi olan Ayşe Dırla olduğu tespit edildi. Aynı araçta bulunan Dırla'dan 9 yaş küçük sevgilisi de gözden kaçmadı.

"İMAM NİKAHLI BİR EŞ DAHA"

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir araca dün akşam düzenlenen operasyonda, yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 35 yaşındaki Ayşe Dırla ve 26 yaşındaki Murat Hanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Hürriyet'in haberine göre, Ayşe Dırla, Kadir Şeker'in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalıştığı kadın. Murat Hanlı, polise Ayşe Dırla'nın 'imam nikahlı eşi' olduğunu söyledi.

Ayşe Dırla kimdir? Kaç yaşında? | Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla hayatı

NE OLMUŞTU?

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında, birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti.

Kadir Şeker ifadesinde 'Kadının ağlama seslerine dayanamadım' diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'e 'Ablacım o benim eşim, sen git' diyerek uyardığını iddia etmiş ve Kadir Şeker'den şikayetçi olmuştu.