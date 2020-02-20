Kadir Şeker'in sağlık raporu ortaya çıktı
Konya'da sevgilisi Ayşe D. ile Özgür Duran arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında arbede çıkmış, Duran kalbine saplanan bıçak sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan Kadir Şeker'in sağlık raporunda sol tarafında darp izi, gözlerinin altında sıyrık ve 2 dizinde yara bulunduğu yer aldı.
Türkiye'nin gündemine gelen Kadir Şeker'in tutuklanması olayında yeni bir ayrıntı çıktı. Kadir Şeker'in dava dosyasına ulaşan sağlık raporunda sağ tarafında doku kanaması, sol tarafında da darp izi, gözlerinin altındı sıyrık, 2 dizinde de yara izi bulunduğu yer aldı.
Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker'in tutuklanmasına neden olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı yaşandı. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp, yakındaki parka gitti. Özgür Duran da peşinden gitti. Burada devam eden tartışma sırasında Duran, sevgilisini dövmeye başladı.
Olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında arbede çıktı. Bu sırada Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
SAĞLIK RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma aşamasında Kadir Şeker için alınan sağlık raporu dosyaya ulaştı. Raporda, Şeker'in sağ ve sol elinde kesi, boynunun sağ tarafında doku kanaması, sol tarafında da darp izi, gözlerinin altındı sıyrık, 2 dizinde de yara izi bulunduğu yer aldı.
Kadir Şeker'in olay anında üzerinde bulunan kıyafetlere yapılan kriminal incelemede tamamalandı. Kriminal raporda, Şeker'in kazak ve atletinin sol göğüs bölgesinde kesikler bulunduğu, bunların bıçak ile meydana gelmiş olabileceği bildirildi.
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