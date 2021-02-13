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Kadir Topbaş cenaze töreni ne zaman? Nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak mı?

Vefat haberiyle tüm siyasi camiayı yasa boğan Kadir Topbaş'ın cenaze işlemlerine ilişkin detaylar belli oldu. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından merak edilen Kadir Topbaş cenaze töreni ne zaman? Nerede? | Kadir Topbaş cenaze konuları haberimizde...

Kadir Topbaş cenaze töreni ne zaman? Nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak mı?

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yeni tip koroanvirüse yenik düşmesinin ardından gelen vefat haberi tüm siyaset camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Cenaze merasimine ilişkin detayların da belli olması üzerine internet kullanıcılarının arama motorlarında sıklıkla baktığı, Kadir Topbaş cenaze töreni ne zaman? Nerede? | Kadir Topbaş cenaze konularına ilişkin detaylar haberimizde...

KADİR TOPBAŞ CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN? NEREDE?

Kadir Topbaş'ın cenazesi 14 Şubat Pazar günü öğle namazının ardından Fatih Camii'nden kaldırılacak.

KADİR TOPBAŞ CENAZE TÖRENİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın yarın İstanbul Fatih Camisi’ndeki cenaze namazına Rize’den gelip katılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı: Derin bir teessürle öğrendim!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı: Derin bir teessürle öğrendim!

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Son dakika... Kadir Topbaş hayatını kaybettiSon dakika... Kadir Topbaş hayatını kaybetti

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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