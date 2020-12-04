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Kadir Topbaş koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı: Entübe edilebilir!

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş, yakalandığı koronavirüs nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Bugün oğlu Ömer Topbaş, babasının yoğun bakıma kaldırıldığını ve durumunda ilerleme kaydedilmezse entübe edileceğini bildirdi.

Kadir Topbaş koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı: Entübe edilebilir!

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş, geçtiğimiz günlerde yaptırdığı koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Topbaş’ın oğlu Ömer Topbaş, sosyal medya hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi paylaştı. 

''ENTÜBE EDİLEBİLİR''

Babasının 16 Kasım’dan bu yana Kovid-19 tedavisi gördüğünü ifade eden Mustafa Ömer Topbaş, hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah’ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun." 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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