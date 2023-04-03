Kadircan Bilikli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kadircan Bilikli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kadircan Bilikli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kadircan Bilikli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.