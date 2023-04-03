Kadircan Bilikli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kadircan Bilikli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kadircan Bilikli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kadircan Bilikli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kadircan Bilikli 1 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kadircan Bilikli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Beşiktaş JK U19 futbol takımında oynamaktadır. Beşiktaş JK U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Kadircan Bilikli'nin Beşiktaş JK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kadircan Bilikli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/kadircnblk7?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Kadircan Bilikli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kadircan Bilikli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kadircan Bilikli şuan Beşiktaş JK U19 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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