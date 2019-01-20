Kadirli'de makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı (2)
Kadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itafiye ekiplerinin çalışması...
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Kadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itafiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken yangında 2 hektar alanın kül olduğu öğrenildi.
DHA
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