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  3. Kadirli'de makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı (2)

Kadirli'de makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı (2)

Kadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itafiye ekiplerinin çalışması...

Kadirli'de makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itafiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken yangında 2 hektar alanın kül olduğu öğrenildi.

DHA

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