Kadmiyum Kaplama Tanburu İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kadmiyum Kaplama Tanburu İşçisi görev tanımı nedir, Kadmiyum Kaplama Tanburu İşçisi ne iş yapar, Kadmiyum Kaplama Tanburu İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kadmiyum Kaplama Tanburu İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kadmiyum Kaplama Tanburu İşçisi Tanımı;

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Kadmiyum Kaplama Tanburu İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kadmiyum Kaplama Tanburu İşçisi Maaşları

Kadmiyum Kaplama Tanburu İşçisi maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Kadmiyum Kaplama Tanburu İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kadmiyum Kaplama Tanburu İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.08

Meslek Adı :

Haspel Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmal edilen boruları katran çukuruna daldırıp çıkartarak katranla kaplanmasını sağlayan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Haspel Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Katrana batırılacak boruları tav ocaklarında belirli ısı derecelerine kadar ısıtmak,

b) Belirli ısı derecesinde tavlanan boruları kancalarla ocaktan çıkartıp tezgah üzerine istiflemek,

c) İndirme düğmesine basarak istifteki boruları katran çukuruna daldırmak,

d) Belirli müddet bekler ve katran ile kaplanan boruları katran çukurundan çıkarmak için otomatik kumandaları çalıştırmak,

e) Çukurdan çıkan borular üzerindeki fazla katranın süzülmesini bekleyip boruları soğutma ızgaralarına bırakmak,

f) Soğuyan boruları kancalarla nakil roleleri üzerine aktarmak,

g) İş bitimlerinde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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