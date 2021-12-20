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Kadran ne demek, TDK'ya göre Kadran kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kadran kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kadran ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kadran nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kadran kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kadran ne demek, TDK'ya göre Kadran kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kadran ne demek? Kadran TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kadran kelimesi. Peki kadran ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kadran nedir, kadran kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KADRAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kadran kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kadran kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kadran kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saat, pusula vb. araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
- Ölçek

KADRAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gün kadranında çarşamba, yerini perşembe ile değiştirdi.

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