Kadri Birja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kadri Birja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kadri Birja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kadri Birja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kadri Birja 30 Eylül 1989 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kadri Birja Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kadri Birja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kadri Birja'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kadri Birja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kadri Birja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kadri Birja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kadri Birja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Partizani

1 Ocak 2012 yılında KF Tërbuni

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

2 Mart 2013 yılında KF Vora

31 Ocak 2014 yılında KS Luftëtari

9 Eylül 2015 yılında FK Dinamo

1 Temmuz 2017 yılında KF Egnatia

23 Ağustos 2018 yılında KF Korabi

4 Ocak 2021 yılında FC A&N

1 Eylül 2021 yılında KS Besa

18 Ocak 2022 yılında FK Tomori Berat

8 Temmuz 2022 yılında AF Elbasani

6 Ocak 2023 yılında KS Burreli

Kadri Birja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kadri Birja şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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