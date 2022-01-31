Kadro dışı bırakılan Aubameyang Barcelona yolunda!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı elde etmek isteyen Barcelona transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan Osmane Dembele'yi göndermek isteyen Katalanlar, Arsenal'den Aubameyang'ı transfer etmenin planlarını yapıyor. Transferde büyük yol kateden İspanyol ekibinin, Gabonlu yıldızı kısa bir süre içinde açıklaması bekleniyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Barcelona bu sezon İspanya La Liga'da ilk 4 arasında yer alıp UEFA Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymak istiyor ve yeniden yapılanma hamlelerini sürdürüyor. Ara transfer döneminde Dani Alves, Ferran Torres ve Adama Traore ile anlaşan bordo-mavililer, kadrosuna takviye yapmak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor..

İLK HEDEF AUBAMEYANG!

La Liga'da şampiyonluk yarışının dışında kalan ve Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Barcelona, Sergio Agüero'nun futbolu bırakması ve Ansu Fati'nin sakatlığı nedeniyle forvet hattına takviye yapmayı planlıyor. Katalan ekibinin listesinde ilk sırada Arsenal'de kadro dışı bırakılan Gabonlu yıldız Pierre-Emerick Aubameyang yer alıyor.