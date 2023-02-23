Kadu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kadu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kadu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kadu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kadu 9 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kadu Ribeiro Durval şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kadu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kadu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kadu'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kadu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kadu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kadu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kadu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Americano

1 Temmuz 2018 yılında Fluminense U20

1 Ağustos 2018 yılında Estoril A23

1 Temmuz 2019 yılında Macaé

1 Temmuz 2020 yılında Prudente-SP

21 Ocak 2021 yılında Luverdense

3 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

20 Ağustos 2021 yılında Hercílio Luz-SC

23 Mayıs 2022 yılında Criciúma EC

29 Ağustos 2022 yılında Lok. Sofia

Kadu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kadu şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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