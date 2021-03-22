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  3. KAEÜ'de öğretim görevlisi çoklu doğum sağlayan mutant gen tespit etti

KAEÜ'de öğretim görevlisi çoklu doğum sağlayan mutant gen tespit etti

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Koray Kırıkçı, tarafından yürütülen bir araştırmada çoklu doğum sağlayan mutant gen tespit edildi. Karayaka ırkı koyunlarla ilgili olarak yapılan araştırma sonuçlarına göre,ilk defa bir doğumda birden çok kuzu elde edilmesini sağlayacak bir gen üzerinde mutasyon tespit edildi.

KAEÜ'de öğretim görevlisi çoklu doğum sağlayan mutant gen tespit etti

Araştırma Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Koray Kırıkçı, tarafından hayata geçirildi. Araştırma sonucunda karayaka ırkı koyunlarda çoklu doğum sağlayan mutant gen tespit edildi. Üniversite tarafından desteklenen projede Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Koray Kırıkçı, Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen karayaka ırkı koyunlarda çoklu doğuma etki eden genler üzerinde araştırma yaptı.

KAEÜ'nde öğretim görevlisi çoklu doğum sağlayan mutant gen tespit etti

ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEKİ KOYUNLARDAN KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Yürütülen araştırma sonucunda 'Karayaka Irkında Çoklu Doğum Üzerine Etkili Olan Genetik Varyasyonların Araştırılması Projesi' hazırlandı. Proje kapsamında Samsun, Ordu, Tokat ve diğer bölgelerde yetiştirilen karayaka ırkı koyunlar denek olarak kullanıldı. Koyunlardan alınan kan örnekleri üzerinde çoklu doğumda etkili olan bazı aday genler üzerindeki genetik değişimler araştırıldı.

ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİDE YAYIMLANDI

Kırıkçı tarafından yürütülen çalışmanın sonucu, uluslararası bilimsel bir dergide yayımlandı. Elde edilen bulgular, benzeri çalışmalarda kullanılması için Amerikan Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'ne (NCBI) gönderildi. Değerlendirme sonucunda Karayaka ırkı koyunlarda ilk defa bulunan mutant alleli, bir Türk bilim insanının çalışması olarak kayıtlara geçti.

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