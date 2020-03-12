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  3. KAEÜ’si, Kuantum Patent A.Ş., ile iş birliği protokolü imzaladı

KAEÜ’si, Kuantum Patent A.Ş., ile iş birliği protokolü imzaladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kuantum Patent A.Ş. Arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.

KAEÜ’si, Kuantum Patent A.Ş., ile iş birliği protokolü imzaladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kuantum Patent A.Ş. Arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.

Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları (patent, faydalı model) konularında destek almak amacıyla Kuantum Patent A.Ş. ile Üniversite Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine TTO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kurban, Kuantum Patent A.Ş. Patent Departmanı Sorumlusu Barış Kurt ile patent uzmanı Orhan Veli Çimen katıldı.

İmzalanan protokol ile ilgili açıklamada bulunan TTO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kurban, Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları konularında iş birliği protokolünün amacının üniversite akademisyenleri, idari personelleri ve öğrencilerinin patentlenebilir buluşlarının ön araştırma ve başvuru süreçlerinde Teknoloji Transfer Ofisi, Kuantum Patent A.Ş ve FSMH firmasından destek almak kaydıyla yürütmek olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA




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