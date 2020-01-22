KAEÜ’si öğretim üyesinin projesine TÜBİTAK’tan destek

Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Faruk Selçuk'un, uluslararası alanda yürüttüğü projelerine TÜBİTAK'tan destek geldi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğine yönelik Mutabakat Zaptı çerçevesinde, 2019 yılında açılan ortak araştırma projelerinden Biyoçeşitlilik alanındaki "Ascomycetous Funguslarının Çeşitlilik ve Biyocoğrafik Dağılımının Türkiye ve Tayland'daki İki Korunan Alandan Karşılaştırılması" projesi desteklenmeye değer görüldü.

Yaklaşık 600 bin lira bütçeye sahip projeyle, Karabük, Yenice Ormanları ile Tayland'daki Doi Inthanon Milli Parkı Ormanlardaki ağaç ve çalı rezervlerinin mikrofungus çeşitliliği ve biyocoğrafik dağılımının karşılaştırılması hedefleniyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Selçuk, "Ascomycetous Funguslarının Çeşitlilik ve Biyocoğrafik Dağılımının Türkiye ve Tayland'daki İki Korunan Alandan Karşılaştırılması" projesinin uluslararası bir proje olduğunu belirterek Ahi Evran Üniversitesinin bu projede yer almasının çok önemli olduğunu söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Selçuk, açıklamasında; "Projemizin temelini Biyoçeşitlilik oluşturuyor. Aslında bu, genetik ve ekolojik olarak dünyanın her tarafında eşit olmadan dağılmış bir olgudur. Ancak bu olgunun tespit edilmesi o kaynağın daha etkili ve efektif kullanılabilmesi açısından çok önemli. Biz bu proje ile bunu oluşturacağız. Bu çeşitliliğin tespit edilmesi konusunda çalışacağız ve çalıştığımız alan Karabük, Yenice Ormanları. Bu orman Avrupa'nın yüz sıcak noktasından birini oluşturuyor. Yenice Ormanları "Orman denizi" tabirinin kullanıldığı bir yer ve bu ormanlar çalışmamız açısından çok önemli bir alan. Bu yüzden orada ağaç ve çalılar üzerinde gelişen mikrofungusların türünü, biyolojik çeşitliliğini, dağılımlarını ve genetik varyasyonlarını araştıracağız. Ayrıca Tayland Doi Inthanon Milli Parkı ormanları tropik bir orman ve biz bu projede Yenice Ormanları ile Doi Inthanon Milli Parkı Ormanlarının kıyaslamasını yapacağız"dedi.

Kaynak: İHA