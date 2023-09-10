Kaf-Kaf galibiyetle başladı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezonun ilk haftasında Giresun temsilcisi Eynesil Belediyespor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-1'lik net bir skorla geçerek harika bir başlangıca imza attı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kaf-Kaf galibiyetle başladı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezonun ilk haftasında Giresun temsilcisi Eynesil Belediyespor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-1'lik net bir skorla geçerek harika bir başlangıca imza attı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, ligin ilk haftasında Giresun ekibi Eynesil Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılılar, rakibini Yasin Ozan, Enes Nalbantoğlu ve Ferhat Çoban'nın kendi kalesine attığı gollerle 3-1 mağlup etmeyi başarırken ev sahibinin tek golünü ise Mustafa Şekeroğlu kaydetti. Bu skorla birlikte 3 puana ulaşan Karşıyaka, ligde de liderliğe yükselen taraf oldu.

Sezonun ilk galibiyeti doyasıya kutlandı

Şampiyonluk hedefiyle lige giriş yapan Karşıyaka, ilk hafta mücadelesinde ligin en uzak deplasmanlarından biri olan Giresun temsilcisi Eynesil Belediyespor'la mücadele etti. Müsabakayı 3-1 kazanan yeşil-kırmızılılar, maçın bitiş düdüğünden sonra galibiyetin tadını çıkarmaya başladı. İzmir'den Giresun'a gelen taraftarlarıyla büyük bir sevinç yaşayarak besteler söyleyen futbolcular, daha sonra da soyunma odasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Sevinç görüntüleri Karşıyaka kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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