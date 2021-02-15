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  3. Kafa dinlemek için pikniğe gitti! Arkadaşları ölmekten son anda kurtardı

Kafa dinlemek için pikniğe gitti! Arkadaşları ölmekten son anda kurtardı

Burdur'da 24 yaşındaki Çetin K. isimli bir taksici, meslektaşları tarafından kafa dinlemek için piknik alanına bırakılmasının ardından kısa bir süre sonra arkadaşlarından helallik isteyerek kendini iple ağaca astı. Arkadaşları tarafından kurtarılan adam, hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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15 Şubat 2021 Pazartesi 09:57
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