Kafa Topu 2’nin yapımcısı Masomo, Miniclip’e satıldı

Oyun dünyasının en köklü firmalarından Miniclip, webtekno'nun da bağlı olduğu İZMO bünyesindeki şirket Masomo'yu satın alma işlemlerini resmi olarak tamamladı.

Son yıllarda en popüler oyunlardan olan ve yaklaşık 60 milyon kullanıcıya ulaşan Kafa Topu'nun da yapımcısı olan Masomo'nun, dev oyun şirketi Miniclip'e satış işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. İZMO'da hayata geçirilen Kafa Topu macerası, aldığı yatırım ve ortaklıklarla Masomo ile global pazarda devam etmişti. Şirket artık faaliyetlerini Miniclip çatısı altında sürdürecek. Dünya oyun piyasasının ileri gelen firmalarından olan Miniclip ise 2015 yılından bu yana Riot Games, PUBG Mobile, Supercell gibi markaların da sahibi olan Tencent altında faaliyet gösteriyor.

"Daha başarılı işler yapacağız"

İZMO ve Masomo'nun kurucusu ve CEO'su İbrahim Akman bu anlaşmayla daha başarılı işlere imza atacaklarını söyledi. Akman, "Miniclip gibi güçlü ve deneyimli bir ekip ile ortaklık kurduğumuz için çok mutluyuz. Kafa Topu serisi ile yakaladığımız başarıyı devam ettireceğimize, yeni yapacağımız oyunlarda Miniclip'in bu deneyimi ile birlikte daha başarılı işler ortaya koyacağımıza inanıyoruz. Oyuncu kitlelerimizin birbirlerine çok benzer olması ve Miniclip'in birçok oyun ile edindikleri tecrübeleri, oyunlarımıza aktarmak için sabırsızlanıyoruz. Türkiye'den son dönemde çıkan başarılı global oyun şirketleri arasına adımızı yazdırdığımız ve bunların tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladığımız için de ayrıca gurur duyuyoruz" dedi. Akman ayrıca yeni bir ofise geçeceklerini ve 45 kişilik ekibi 70 kişiye çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.

"Yenilikçi bir adım attık"

Miniclip CEO'su ve kurucu ortağı Rob Small da anlaşmanın kendilerine heyecan verdiğini belirterek, "İbrahim Akman ve ekibiyle ortak olma imkanı elde ettiğimiz için çok heyecanlıyız. Masomo ekibinin, Kafa Topu markası ile dünyada öncü ve yenilikçi bir adım attığına inanıyoruz. Onlarla işbirliği yapmaktan, hedeflerini yerine getirmeleri için onlara destek olmaktan gurur duyuyoruz. Masomo'daki ekip ile çalışacağımız için çok heyecanlıyız, Miniclip ailesine katılmaları bizi oldukça sevindiriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA