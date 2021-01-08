"Kafalar" grubu üyeleri hakkında 5 yıl hapis isteniyor!

Sosyal medyada paylaştıkları videolarla binlerce kişiye ulaşan ünlü sosyal medya fenomeni Kafalar grubu bu kez sert kayaya çarptı.

Yasadışı sanal kumar sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Kafalar grubu üyeleri hakkında savcılık 5'er yıla kadar hapis isteminde bulundu.

YouTube'da 1 milyon 280 bin takipçisi olan grubun kanalında Aralık 2016'da yayınlanan video, 4 milyon 907 bin kişi tarafından izlendi.

Videoyu izleyen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar sitesinin reklamının yapıldığını belirledi. Grubun attığı tweet'lerde kumar sitesinin ismi verilirken, videoda da sitenin isminin görüntüsü yer aldı. Polis, grup üyelerini gözaltına aldı.

İfadeleri alınan grup üyeleri, videoyu menajer Arda'nın siteye yüklediğini, Bilal, Atakan ve Fatih'in Kıbrıs'a giderek video çekip ilgili sitenin reklamını yapmasına menajerleri Arda'nın aracılık ettiğini, sitenin Kıbrıs'ta olması nedeniyle yasal bir sorun yaşamayacaklarını düşündüklerini, Kıbrıs'a gittiklerini ve videoyu çektiklerini; videoda kullanılan paraların gerçek para olmadığını amaçlarının kanallarında 1 milyon aboneye ulaşmak olduğunu, amaçlarının eğlenmek olduğunu, videonun insanları yasa dışı bahis sitelerine yönlendireceklerini düşünmediklerini, videoları ne kadar çok izlenirse takipçi sayılarının artacağını, site ve yetkilileri ile alakalarının olmadığını beyan etti.

5 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, grup üyeleri hakkında 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Atakan, Fatih ve Bilal'in "Kafalar" adı verdikleri sosyal medya sitesinde bir kanallarının bulunduğu, bu kanaldan video paylaşımı yaptıkları, "100.000 TL ile 1 gün geçirmek" adlı videolarında ise şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinden www.be...d.com adlı sitenin reklamını yaptıkları, grubun menajeri olan Arda'nın da videonun çekilmesi öncesinde üyelerle yaptıkları bu reklamda aracılığını yaptığı ve videoyu siteye yüklediği kaydedildi. Bu şekilde ortak suç işleme maksadıyla yasa dışı bahis oynatan bir sitenin reklamını yapan grup üyelerinin 5'er yıla kadar hapisleri isteniyor.