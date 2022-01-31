Kafaların eşleri arasında "Elti savaşı" çıktı! Bilal Hancı ve Atakan Özyurt'un eşleri birbirine girdi! "Bunu da söylemek istemiyordum ama..." Kafalar grubunun Bilal Hancı'sı ve Atakan Özyurt'unun eşleri arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Son olarak Esin Çepni Hancı'nın, Selen Kaldırım'ı hedef alması sosyal medyada gündem oldu. Eltilerin savaşı, hayranları ikiye böldü.

1 12 "Kafalar" isimli Youtube kanalıyla, milyonları kahkahaya boğan Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin keyifle izlenmeye devam ediyor.